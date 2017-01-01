Громадянин Туреччини намагався вивезти з України в Польщу 30 кг бурштину
- Сьогодні, 00:48
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Під час додаткової перевірки в паливному баку, запасному колесі та передньому бампері було виявлено більше 30 кг бурштину
Співробітники Держприкордонслужби спільно з представниками фіскальної служби двічі завадили спробам незаконно перевезти через кордон бурштин.
Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.
«Сонячне каміння» везли Польщу через пункт пропуску «Рава-Руська». Його ховали в сховках в автівках громадянин Туреччини та нас співвітчизник.
Турка, який їхав в сусідню країну автомобілем «Шкода» польської реєстрації, зупинили близько 2-ї години ночі. Для перетину кордону чоловік обрав смугу руху «зелений коридор», однак виходячи з індикаторів ризиків прикордонники ініціювали проведення поглибленого огляду. Під час додаткової перевірки за допомогою технічних засобів прикордонного контролю в паливному баку, запасному колесі та передньому бампері було виявлено більше 30 кілограмів необробленого каміння бурштину різних розмірів.
Невдовзі в пункт пропуску на автомобілі «Пежо» прибув громадяни України. Він також обрав для контролю «зелений коридор», проте теж був направлений на поглиблену перевірку. Як результат, з порожнини переднього бампера та панелі приладів прикордонники та митники дістали 4,3 кг бурштину.
Наразі каміння та транспортні засоби вилучені працівниками митниці. Всі обставини з’ясовуються та встановлюється вартість знахідок.