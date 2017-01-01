«Громадянська війна» на Донбасі та «ихтамнет»: Топ-5 брехливих заяв Росії в суді ООН

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У Мінінформполітики опублікували брехливі заяви РФ

Заступник міністра інформаційної політики України Дмитро Золотухін у себе на сторінці у Facebook опублікував п'ять брехливих фактів, які були озвучені російськими представниками в Міжнародному суді ООН.

Брехливі факти, які наводили представники РФ:

1. Події на сході України є не військовою агресією, а внутрішньо-українським конфліктом.

«Насправді — створення, фінансова підтримка та воєнний вишкіл відповідних парамілітарних організацій на Донбасі проводився російськими силами ще у 2009 році в контексті підготовки до активних дій проти України. Крім того, державні органи та громадські організації України надали та продовжуть надавати гігабайти підтверджень про присутність російських військ на суверенній території України», - пише Золотухін.

2. MH17 міг бути збитий українськими військовими, оскільки відповідні частини ЗСУ та техніка також могли знаходитися в наближенні до місця катастрофи. А міжнародна розслідувальна комісія та JIT не враховують російських доказів.

«Розслідувачами вже давно відтворені усі факти і аспекти того, як БУК-М1, який вбив 298 людей був привезений на територію України з Росії, знаходився під контролем російських найманців та керованих і спонсорованих ними терористів, та випустив ракету з конкретно встановленого місця», - зазначає Золотухін.

3. Російської зброї та російських військових немає на Донбасі.

«InformNapalm, Atlantic Council, Simon Ostrovsky, Bellingcat, Stop Terror, Security Service of Ukraine — усі ці організації, журналісти, експерти та волонтери створили гігабайти доказів того, що представники регулярних російських військових частин знаходилися на Донбасі, використовували зброю, брали участь у бойових зіткненнях, постачали зброю і важку техніку російського виробництва терористам», - підкреслює заступник міністра інформаційної політики.

4. Україна не дотримується Мінських домовленостей.

«Ескалація в Авдіївці була спровокована проросійськими терористами через 5 годин після телефонної розмови Володимира Путіна з Дональдом Трампом. Волонтери міжнародної спільноти ІнформНапалм зафіксували бронетехніку та важку артилерію, яка знаходилася у безпосередній близькості до лінії зіткнення, що порушує норми домовленостей в рамках Мінських угод», - зазначив він.

5. Блокада свідчить, що може Україна сама є спонсором тероризму?

«На українських підприємствах, які ще не встигли вкрасти росіяни, праюють громадяни України, які отримують зарплатню та сплачують податки до українського бюджету. Ці громадяни України утримуються терористами в заручниках і потребують допомоги міжнародної спільноти та захисту в міжнародному суді», - підкреслив Золотухін.