«Гроші Януковича» вже на рахунках Держказначейства

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«Українці мають відчути результат повернутих коштів цього року»

Перерахунок близько 1,5 млрд дол. коштів, викрадених командою екс-президента України Віктора Януковича, на єдиний рахунок Державного казначейства України завершилась. Про це повідомив Генпрокурор України Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook.

«Перерахування конфіскованих Генпрокуратурою у злочинного угрупування 1,5 млрд дол завершено!», - повідомив Луценко.

Він зазначив, що українці мають відчути результат повернутих коштів цього року.

«Тепер справа за урядом і парламентом. Треба, щоб ще цього року прості українські громадяни відчули результат цих повернутих від мафії коштів», - написав генпрокурор.

Раніше Луценко розказав, що насправді сталося із конфіскованими «мільйонами Януковича».

Як повідомлялось, президент Петро Порошенко сьогодні заявив, що конфісковані кошти - $1,4 млрд - екс-президента Віктора Януковича і його оточення були зараховані на рахунки Державного казначейства.

Захист Віктора Януковича заперечує його причетність до конфіскованих 1,5 млрд доларів.

Також ЗМІ з'ясували, що 1,5 мільярда доларів, які конфіскували у команди екс-президента Віктора Януковича, насправді належали соратнику олігарха Сергія Курченко - Аркадію Кашкіну.

Як повідомлялось, 28 січня 2015 року Державна служба фінансового моніторингу заблокувала 1,42 млрд доларів на рахунках нерезидентських компаній, пов’язаних із Віктором Януковичем, його близькими, посадовцями колишнього уряду країни та пов’язаними з ними особами.