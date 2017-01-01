Гройсман анонсував чергову хвилю аудиту стану доріг по всій країні

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Володимир Гройсман інспектує ремонт доріг

Фірми, які допустили неякісне виконання ремонту доріг, зобов’язані ліквідувати недоліки

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман анонсував проведення в першій половині червня чергової хвилі аудиту дорожнього господарства та стану дорожнього покриття по всій країні, а також доручив провести спеціальну нараду за участю членів уряду, керівництва Державного агентства автомобільних доріг («Укравтодору») та керівників областей на тему виконання дорожніх робіт в 5 регіонах, де показники виконання планів викликають занепокоєння. Про це Гройсман сказав під час інспекційної поїздки на Львівщину, де він ознайомився з ходом будівництва дороги Н-02 Львів – Тернопіль, повідомляє прес-служба уряду.

«Роботи розпочаті в кожній області. Але поки що мене непокоїть робота по 5 областям. Це Луганська, Запорізька області, Закарпаття, Київ та Миколаївщина. Я дав доручення про те, щоб цього тижня профільний віце-прем’єр та керівник «Укравтодору» зібрали керівників областей, подивитися, в чому проблема, і допомогли розпочати ремонтні роботи», - сказав прем’єр.

Він підкреслив, що питання реконструкції і будівництва автомобільних доріг є важливим пріоритетом. «Ми розпочали роботи вчасно, і на кінець травня вже є об’єкти, здані в експлуатацію. Дороги де-факто у незадовільному стані, але з такими темпами, які ми взяли - ми за 5 років наведемо порядок. Ми вже два роки поспіль доводимо: навести лад на українських дорогах можливо. Кошти ми навчилися акумулювати. Зараз важливо – контроль якості. І нова служба якості в «Укравтодорі» – це новий підхід. Все, що було зроблено минулого року, піддається аудиту», - зазначив Гройсман.

Він додав, що фірми, які допустили неякісне виконання робіт, вже зобов’язані ліквідувати недоліки. «В першій половині червня буде ще один аудит якості доріг. Зробимо висновки. Якщо хтось не зрозумів - будемо говорити про нанесення збитків державі, будемо вимагати порушення кримінальних справ і реальних заходів від правоохоронної системи», - додав Гройсман.

Як повідомляв «Главком», в Україні з цього року запровадили дві системи контролю якості будівництва доріг.