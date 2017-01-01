Гройсман анонсував звільнення керівників поліції в трьох областях

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Національна поліція України

Гройсман просить зробить рейтинг областей за результатами першого півріччя

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман анонсував ухвалення кадрових рішень щодо керівників обласних управлінь Національної поліції за результатами їх діяльності у першому півріччі поточного року. Про це він заявив на розширеному засіданні колегії МВС України, коментуючи звіт про роботу Національної поліції у першому кварталі.

«Думаю, що нам потрібно за результатами 1 півріччя робити кадрові висновки. Якщо людина на місці (належно працює), ставте питання, чим треба допомогти. Ми заробітну плату збільшили, фінансування матеріально-технічного забезпечення збільшили - ви маєте повну, повноцінну підтримку уряду України. Але ми хочемо, щоб у своїх домівках, на дорогах люди були в безпеці. Це можете зробити тільки ви на своїх місцях», - підкреслив Гройсман, звертаючись до керівників обласних управлінь.

«За результатами першого півріччя просив би зробити рейтинг областей і три (області), які будуть внизу, цим керівникам потиснути руку і сказати «до побачення». Єдине виключення, яке треба робити - ми розуміємо, яка складна ситуація в зоні АТО: там зовсім інша структура, інші виклики, ми це розуміємо», - зазначив прем’єр.

Він також запропонував додати до ключових показників статистики, за якою оцінюватимуть результативність роботи правоохоронних органів, розкриття злочинів проти жінок.

Гройсман підкреслив, що безпека людей залежить від організації роботи на місцях. У цьому контексті він закликав керівників національної поліції виконувати обов’язки ретельно, а уряд, зі свого боку, допомагатиме тим, «хто прагне зробити, а не пояснювати, чому така статистика».

Нагадаємо, Гройсман заявив, що Кабміну вдалось збільшити зарплати слідчих, спецпризначенців та патрульних майже вдвічі.