Гройсман: більше 12 тис. осіб загинули в ДТП в Україні за останні три роки

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Фото: Тернопільський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр З 8 по 14 травня в Україні проходить тиждень безпеки дорожнього руху.

Прем'єр-міністр розповів про програму безпеки дорожнього руху

За останні три роки в дорожньо-транспортних пригодах загинуло понад 12 тисяч українців, понад 100 тис. травмувалися. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

«Нещодавно під час колегії МВС я озвучив жахливі цифри: за останні 3 роки і три місяці в ДТП загинули 12,4 тисяч осіб, покалічені більше 100 тис. осіб», — написав В. Гройсман.

Прем’єр зауважив, що поставив перед керівництвом «Укравтодору» завдання розробити програму безпеки дорожнього руху, в тому числі спираючись на польський досвід.

Він додав, що така програма вже розробляється і найближчим часом буде представлена на засіданні уряду. При цьому Гройсман зазначив, що з 8 по 14 травня в Україні проходить тиждень безпеки дорожнього руху.

«Дуже хочеться, щоб він був не просто формальним заходом, а дійсно призвів до зменшення смертності й каліцтва на дорогах», — резюмував він.