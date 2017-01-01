Гройсман: більше 12 тис. осіб загинули в ДТП в Україні за останні три роки
- Сьогодні, 12:37
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Фото: Тернопільський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр
З 8 по 14 травня в Україні проходить тиждень безпеки дорожнього руху.
Прем'єр-міністр розповів про програму безпеки дорожнього рухуЗа останні три роки в дорожньо-транспортних пригодах загинуло понад 12 тисяч українців, понад 100 тис. травмувалися. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.
«Нещодавно під час колегії МВС я озвучив жахливі цифри: за останні 3 роки і три місяці в ДТП загинули 12,4 тисяч осіб, покалічені більше 100 тис. осіб», — написав В. Гройсман.
Прем’єр зауважив, що поставив перед керівництвом «Укравтодору» завдання розробити програму безпеки дорожнього руху, в тому числі спираючись на польський досвід.
Він додав, що така програма вже розробляється і найближчим часом буде представлена на засіданні уряду. При цьому Гройсман зазначив, що з 8 по 14 травня в Україні проходить тиждень безпеки дорожнього руху.
«Дуже хочеться, щоб він був не просто формальним заходом, а дійсно призвів до зменшення смертності й каліцтва на дорогах», — резюмував він.