Гройсман хоче якнайшвидше продати «Укрспирт»

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Укрспирт

Гройсман заявив, що «Укрспирт» потрібно продати через відкритий конкурс

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що державне підприємство «Укрспирт» потрібно продати через відкритий конкурс.

Про це він сказав сьогодні на засіданні уряду.

«Укрспирт треба продати, навіщо він державі. Має бути абсолютно прозорий аукціон і нехай купляють», - зазначив Гройсман.

Нагадаємо, 30 травня в Києві вбито радника керівника «Укрспирту» Панкова.

У березні цього року в Києві невідомі особи скоїли напад на заступника директора ДП «Укрспирт» Ігоря Ільчишина.

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