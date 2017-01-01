Гройсман їде до Туреччини домовлятися про в'їзд за ID-картками

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В Анкарі Гройсман проведе зустріч з Ердоганом

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман 14-15 березня перебуватиме з офіційним візитом у Турецькій Республіці.

Про це повідомляє Урядовий портал.

«14 березня в Анкарі прем’єр-міністр України Володимир Гройсман зустрінеться із президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом, прем’єр-міністром Турецької Республіки Біналі Йилдиримом, а також спікером Великих Національних Зборів Туреччини Ісмаїлом Кахраманом», - йдеться у повідомленні.

Після зустрічі глав урядів України та Туреччини заплановано підписання двосторонніх документів.

Також відомо, що Кабінет міністрів України схвалив підписання угоди з урядом Туреччини про можливість взаємних поїздок громадян на підставі внутрішніх паспортів у вигляді ID-карток. Гройсман тоді повідомив, що має намір підписати угоду в ході свого робочого візиту до Туреччини.

15 березня Гройсман перебуватиме з візитом у Стамбулі, де ознайомиться з роботою місцевого технопарку, візьме участь в Українсько-турецькому бізнес-форумі, а також зустрінеться з українською та кримськотатарською громадами у Турецькій Республіці.