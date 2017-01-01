  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Гройсман їде до Туреччини домовлятися про в'їзд за ID-картками

    • Сьогодні, 08:36
    • Розсилка

    В Анкарі Гройсман проведе зустріч з Ердоганом

    Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман 14-15 березня перебуватиме з офіційним візитом у Турецькій Республіці.

    Про це повідомляє Урядовий портал

    «14 березня в Анкарі прем’єр-міністр України Володимир Гройсман зустрінеться із президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом, прем’єр-міністром Турецької Республіки Біналі Йилдиримом, а також спікером Великих Національних Зборів Туреччини Ісмаїлом Кахраманом», - йдеться у повідомленні.

    Після зустрічі глав урядів України та Туреччини заплановано підписання двосторонніх документів.

    Також відомо, що Кабінет міністрів України схвалив підписання угоди з урядом Туреччини про можливість взаємних поїздок громадян на підставі внутрішніх паспортів у вигляді ID-карток. Гройсман тоді повідомив, що має намір підписати угоду в ході свого робочого візиту до Туреччини.

    15 березня Гройсман перебуватиме з візитом у Стамбулі, де ознайомиться з роботою місцевого технопарку, візьме участь в Українсько-турецькому бізнес-форумі, а також зустрінеться з українською та кримськотатарською громадами у Турецькій Республіці.

     

    Читайте також
    Туреччина безвізовий режим Володимир Гройсман паспорт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ