Гройсман: місцеві бюджети зросли на 14,5 млрд гривень за перший квартал 2017 року

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Фото: 112.ua Володимир Гройсман

Прем'єр розповів про роботу місцевих бюджетів в Україні

У ході децентралізації місцеві бюджети в Україні зросли на 14,5 млрд гривень на перший квартал 2017 року. Про це повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман у Twitter, передає «Главком».

«Децентралізація діє - за перші чотири місяці 2017 місцеві бюджети зросли на 14,5 млрд гривень», - пояснив Гройсман.

А у порівнянні з періодом з січня по квітень 2016 року.ю місцеві бюджети в Україні зросли на 34,9%.

Нагадаємо, раніше віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Геннадій Зубко заявив, що за перший квартал 2017 року у місцеві бюджети надійшло 41,6 млрд гривень, що майже на 40% більше, ніж за аналогічний період 2016 року.