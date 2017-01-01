Гройсман на Кіровоградщині проведе нараду з керівниками областей
- Сьогодні, 11:05
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Володимир Гройсман
Фото: Станіслав Груздєв/Главком
Прем’єр-міністр проведе селекторну нараду з питань охорони здоров’я з головами обласних державних адміністрацій
Прем’єр-міністр Володимир Гройсман прибув із робочою поїздкою до Кіровоградської області.
Про це повідомляється на Урядовому порталі.
«Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман у четвер прибув із робочою поїздкою до Кіровоградської області», - ідеться в повідомленні.
У ході поїздки глава уряду ознайомиться з консультативною поліклінікою обласної лікарні, відремонтованою за кошти Державного фонду регіонального розвитку та кошти обласного бюджету, та побудованим за кошти обласного бюджету сучасним операційним блоком, де проводяться операції на відкритому серці, в Кіровоградському обласному кардіологічногому диспансері.
Крім того, прем’єр-міністр проведе селекторну нараду з питань охорони здоров’я з головами обласних державних адміністрацій та ознайомиться з реалізацією державної програми «Доступні ліки».
Гройсман також відвідає медичний факультет №2 Донецького національного медичного університету та поспілкується зі студентами.
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