Гройсман на Кіровоградщині проведе нараду з керівниками областей



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Гройсман Фото: Станіслав Груздєв/Главком

Прем’єр-міністр проведе селекторну нараду з питань охорони здоров’я з головами обласних державних адміністрацій

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман прибув із робочою поїздкою до Кіровоградської області.

Про це повідомляється на Урядовому порталі.

«Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман у четвер прибув із робочою поїздкою до Кіровоградської області», - ідеться в повідомленні.

У ході поїздки глава уряду ознайомиться з консультативною поліклінікою обласної лікарні, відремонтованою за кошти Державного фонду регіонального розвитку та кошти обласного бюджету, та побудованим за кошти обласного бюджету сучасним операційним блоком, де проводяться операції на відкритому серці, в Кіровоградському обласному кардіологічногому диспансері.

Крім того, прем’єр-міністр проведе селекторну нараду з питань охорони здоров’я з головами обласних державних адміністрацій та ознайомиться з реалізацією державної програми «Доступні ліки».

Гройсман також відвідає медичний факультет №2 Донецького національного медичного університету та поспілкується зі студентами.

Читайте також статтю: Гройсман обіцяв – Гройсман зробив? Прем’єр розказав, що йому заважає