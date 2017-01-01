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    Гройсман на Кіровоградщині проведе нараду з керівниками областей

    • Сьогодні, 11:05
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    <p>Володимир Гройсман</p> <p>Фото: Станіслав Груздєв/Главком</p>

    Володимир Гройсман

    Фото: Станіслав Груздєв/Главком

    Прем’єр-міністр проведе селекторну нараду з питань охорони здоров’я з головами обласних державних адміністрацій

    Прем’єр-міністр Володимир Гройсман прибув із робочою поїздкою до Кіровоградської області.

    Про це повідомляється на Урядовому порталі.

    «Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман у четвер прибув із робочою поїздкою до Кіровоградської області», - ідеться в повідомленні.

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    У ході поїздки глава уряду ознайомиться з консультативною поліклінікою обласної лікарні, відремонтованою за кошти Державного фонду регіонального розвитку та кошти обласного бюджету, та побудованим за кошти обласного бюджету сучасним операційним блоком, де проводяться операції на відкритому серці, в Кіровоградському обласному кардіологічногому диспансері.

    Крім того, прем’єр-міністр проведе селекторну нараду з питань охорони здоров’я з головами обласних державних адміністрацій та ознайомиться з реалізацією державної програми «Доступні ліки».

    Гройсман також  відвідає медичний факультет №2 Донецького національного медичного університету та поспілкується зі студентами.

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