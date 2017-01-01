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    Гройсман назвав Тимошенко «мамою корупції»

    • Сьогодні, 13:02
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    Батьками корупції, популізму, неефективності, постійних економічних криз є теж люди – глава уряду

    Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко є «мамою» українських негараздів – корупції та економічної слабкості. Про це він заявив на засіданні Кабміну.

    «Батьком-засновником новітньої української держави ми вважаємо Михайла Грушевського. Батьками корупції, популізму, неефективності, постійних економічних криз є теж люди. Я вважаю, що мамою української економічної слабкості, знищення української незалежності, корупції, популізму і неефективності є Юлія Тимошенко», – сказав він.

    Глава уряду нагадав, що 14 лютого 2007 року Тимошенко приїхала до Вінниці знімати його з посади мера міста. «За тарифи. Минуло 10 років. Після того вона стала прем'єр-міністром нашої країни, тарифи не змінивши. Не змогла», – зазначив Гройсман.

    Як повідомлялося, Гройсман виступив проти формули «Роттердам +» у тарифі на електрику.

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