Гройсман назвав Тимошенко «мамою корупції»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Батьками корупції, популізму, неефективності, постійних економічних криз є теж люди – глава уряду

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко є «мамою» українських негараздів – корупції та економічної слабкості. Про це він заявив на засіданні Кабміну.

«Батьком-засновником новітньої української держави ми вважаємо Михайла Грушевського. Батьками корупції, популізму, неефективності, постійних економічних криз є теж люди. Я вважаю, що мамою української економічної слабкості, знищення української незалежності, корупції, популізму і неефективності є Юлія Тимошенко», – сказав він.

Глава уряду нагадав, що 14 лютого 2007 року Тимошенко приїхала до Вінниці знімати його з посади мера міста. «За тарифи. Минуло 10 років. Після того вона стала прем'єр-міністром нашої країни, тарифи не змінивши. Не змогла», – зазначив Гройсман.

Як повідомлялося, Гройсман виступив проти формули «Роттердам +» у тарифі на електрику.