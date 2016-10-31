Гройсман назвав умову підвищення пенсій

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Володимир Гройсман

Прем'єр-міністр каже, що для підвищення пенсій необхідно проведення пенсійної реформи

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман обіцяє підвищити пенсії з першого жовтня, якщо парламент підтримає пенсійну реформу.

«Ми розробили і в травні ми вже внесемо (до Верховної Ради – ред.) цю реформу пенсійної системи. Ми хочемо, щоб вона була справедливою. Ми знайшли, багато місяців працювали над формулою, щоб забезпечити вже з першого жовтня підвищення 5 млн. 600 тисячам пенсіонерам пенсій від 200 до тисячі гривень. Це досить суттєве підвищення пенсій, і це підвищення буде на постійній основі «, - заявив Гройсман в ефірі телеканалу ICTV в неділю.

Прем'єр-міністр сподівається, що український парламент проголосує за пенсійну реформу. «Тут дуже важливо отримати підтримку українського парламенту. І ми будемо розраховувати на те, що ми спільно з коаліцією, з президентом цю реформу проведемо, а я беру на себе зобов'язання - я реалізую цю реформу», - зазначив Гройсман.

Він також повідомив, що ця реформа передбачає скасування оподаткувань пенсій для працюючих пенсіонерів.

За словами прем'єр-міністра, пенсійний вік підвищуватися не буде. «Ми не допустимо і категорично ... виступаємо проти підвищення пенсійного віку», - підкреслив Гройсман.

Нагадаємо, з 1 травня було підвищено прожитковий мінімум для непрацездатних осіб до 1312 грн, у зв'язку з чим здійснено перерахунок пенсій. Після цього перерахунку підвищення пенсій отримає понад 8,2 млн пенсіонерів.

Джерело: Інтерфакс-Україна