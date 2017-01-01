Гройсман не збирається підвищувати «мінімалку» цього року

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Володимир Гройсман

Ми вже зробили серйозні кроки... тому і не передбачається підвищення заробітних плат у 2017 році більше – глава уряду

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що мінімальні заробітні плати більше не зростатимуть у 2017 році. Про це глава уряду сказав під час години запитань до Кабінету міністрів у Верховній Раді.

«Інші дії в 2017 році з питань заробітної плати зробити дуже і дуже складно для економіки. Ми вже зробили серйозні кроки... тому і не передбачається підвищення заробітних плат у 2017 році більше, крім того, що вже зроблено», – зазначив він.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України у 2017 році має намір забезпечити підвищення пенсій.

У січні 2017 року реальна заробітна плата в Україні скоротилася порівняно з попереднім місяцем на 8,3%. При цьому порівняно з січнем 2016 року реальна зарплата зросла на 21,4%.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) оприлюднило дані про розмір заробітної плати керівництва органа за лютий 2017 року. Зарплата голови НАЗК Наталії Корчак за лютий 2017-го становила 101,400 тис. гривень.

Джерело: Українські новини