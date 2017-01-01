Гройсман нехтує зверненнями омбудсмена щодо порушення прав військовослужбовців



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Омбудсмен Валерія Лутковська

Лутковська безпосередньо зверталася до Гройсмана з докладним висвітленням усіх проблем військовослужбовців

Сьогодні у військовослужбовців відсутні належні умови для фізичної та психічної реабілітації, а також існують проблеми із житловим забезпеченням військовослужбовців. Уряд не реагує на звернення Уповноваженого з прав людини щодо порушення прав військовослужбовців. Таке занепокоєння висловив представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини з питань захисту прав військовослужбовців Святослав Стеценко під час прес-конференції в прес-центрі «Главкома».

Значна частина проблем з дотриманням прав військовослужбовців залишається системною.

«Це в свою чергу суттєво впливає на боєздатність Збройних сил, на мотивацію військовослужбовців, які зараз виконують свій обов’язок, продовжуючи контракти на військову службу, і на мотивацію громадян укладати ці контракти з метою поповнення складу Збройних сил. Не секрет, що з комплектуванням ЗСУ є проблема. Це призводить до значного перевантаження фізичного та психічного діючих військовослужбовців. Це призводить до того, що перебування на передових позиціях у зоні бойових дій триває по кілька місяців. Якщо раніше це було 3-4 місяці, то зараз це буває понад 8 місяців, і понад рік. Через отримані психічні бойові травми, відсутність належних умов для фізичної та психічної реабілітації військовослужбовців накопичуються проблеми в стосунках і у військових колективах, і в тих, хто уже звільнився», - говорить Стеценко.

Окрім того, є великі проблеми із житловим забезпеченням військовослужбовців. Деякі військові частини, деякі бригади, які були сформовані в 2014 році, наразі взагалі не мають в пунктах призначених для постійної дислокації умов для нормального життя.

«Усі претензії не стільки до військового командування, не до Міноборони, адже не вони собі встановлюють бюджети, не вони самі собі будують, а дивує позиція уряду, позиція голови уряду, до якого зверталася Уповноважена ВРУ з прав людини саме по цій проблемі, але жодного реагування з боку уряду не було. Отримали лише відповідь з Міністерства оборони, що їх профінансували на таку-то суму і от таке-то можемо зробити. А уряд взагалі ніяк не відреагував. Вибачте, коли військовий бюджет прийняли в меншому обсязі, ніж були потреби, і кажуть, воюйте як хочете в межах цих грошей, то це просто ганебне ставлення і до власних Збройних сил, і до власних громадян», - стурбований представник Уповноваженого.

За його словами, якщо конкретна людина порушила права конкретної людини, то наступає адміністративна відповідальність за неналежне реагування на провадження Уповноваженого. Коли це стосується системних проблем, коли це стосується не конкретної посадової особи, а органів державної влади, то відповідальність не передбачена.

«Лутковська безпосередньо зверталася до Гройсмана з докладним висвітленням цих всіх проблем, звернення були неодноразові. Відповіді ми отримували не від уряду, а від Міноборони. А Міноборони відповідало в межах своєї компетенції, при тому, що в листі на голову уряду було зазначено, що ми звертаємося до вас із проблемами, які є поза межами можливостей Міністерства оборони, з проблемами, які потребують реагування саме з боку уряду, бо це комплексні проблеми», - говорить Стеценко.

За його словами, прем’єр-міністр не понесе адміністративної відповідальності, буде лише політична відповідальність.

Дивіться також запис прес-конференції: