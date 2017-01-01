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    Гройсман: нові перемоги Кличка попереду

    • Сьогодні, 10:31
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    <p>Володимир Кличко визнав свою поразку від Ентоні Джошуа.</p>
    Фото: СПОРТ

    Володимир Кличко визнав свою поразку від Ентоні Джошуа.

    Прем’єр-міністр прокоментував бій проти Джошуа

    Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман прокоментував бій українського боксера Володимира Кличка проти британця Ентоні Джошуа. Коментар він залишив на своїй сторінці у Facebook, передає «Главком» .

    «Володимир Кличко — наш легендарний чемпіон! Сильний бій, сталевий характер, прекрасний шостий раунд. Нові перемоги — попереду!”, — написав Гройсман.

    Нагадаємо,  український боксер Володимир Кличко визнав свою поразку від Ентоні Джошуа в бою, який пройшов на легендарному стадіоні «Вемблі».

    Після виграного бою британський боксер з повагою поставився до Кличка.

    Нагадаємо, в 11 раунді Джошуа перейшов в атаку і після декількох потужних ударів знову відправив Кличка в нокдаун. Українець став, але незабаром знову опинився на килимі. Відразу ж після цього Джошуа продовжив атаку і затиснув Кличко в кутку рингу. Після декількох точних ударів британця рефері зупинив бій.

    Британський боксер зберіг усі свої чемпіонські пояси.

    «Главкому»
    Володимир Гройсман Володимир Кличко
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