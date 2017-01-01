Гройсман: нові перемоги Кличка попереду

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Фото: СПОРТ Володимир Кличко визнав свою поразку від Ентоні Джошуа.

Прем’єр-міністр прокоментував бій проти Джошуа

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман прокоментував бій українського боксера Володимира Кличка проти британця Ентоні Джошуа. Коментар він залишив на своїй сторінці у Facebook, передає

«Володимир Кличко — наш легендарний чемпіон! Сильний бій, сталевий характер, прекрасний шостий раунд. Нові перемоги — попереду!”, — написав Гройсман.

Нагадаємо, український боксер Володимир Кличко визнав свою поразку від Ентоні Джошуа в бою, який пройшов на легендарному стадіоні «Вемблі».

Після виграного бою британський боксер з повагою поставився до Кличка.

Нагадаємо, в 11 раунді Джошуа перейшов в атаку і після декількох потужних ударів знову відправив Кличка в нокдаун. Українець став, але незабаром знову опинився на килимі. Відразу ж після цього Джошуа продовжив атаку і затиснув Кличко в кутку рингу. Після декількох точних ударів британця рефері зупинив бій.

Британський боксер зберіг усі свої чемпіонські пояси.

«Главкому»