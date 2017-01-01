Гройсман обговорив ситуацію щодо Криму і Донбасу з лідерами Туреччини

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Гройсман і Ердоган скоординували позиції щодо недопущення мілітаризації Криму

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що рішення Анкари про заборону турецьким суднам відвідувати окупований Крим є свідченням дружності між Україною і Туреччиною.

«Сьогодні у день візиту ми отримали ноту про заборону будь-яким турецьким суднам відвідувати окупований Крим. Це дуже міцний сигнал», – заявив Гройсман 14 березня у Туреччині за результатами зустрічі з турецьким прем’єром Біналі Йилдиримом.

Володимир Гройсман під час візиту до Туреччини також зустрівся з тамтешнім президентом Реджепом Таїпом Ердоганом. За інформацією української сторони, сторони скоординували позиції щодо недопущення мілітаризації Криму та ситуації із порушенням прав людини на окупованих територіях Донбасу і Криму.

«Недопущення мілітаризації Криму, а також звільнення наших окупованих територій є для нас найважливішими питаннями сучасного міжнародного порядку денного», – сказав Гройсман, зауваживши, що Україна розраховує на подальшу підтримку турецької сторони щодо врегулювання конфлікту, а також сприяння у вирішенні проблем кримських татар.

Гройсман повідомив також про низку домовленостей за результатами зустрічей.

«Відтепер громадяни України та громадяни Турецької Республіки, які користуються паспортами у формі картки (ID), що містять безконтактний електронний носій, матимуть змогу в’їжджати, виїжджати, прямувати транзитом та перебувати без віз на території Туреччини та України відповідно строком до 90 днів протягом 180 днів. Також міністр освіти і науки Лілія Гриневич та голова Ради вищої освіти Турецької Республіки Єкта Сарач підписали Меморандум про співробітництво у сфері вищої освіти», – зазначив український прем’єр.

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