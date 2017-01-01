Гройсман обіцяє восени значно підвищити пенсії

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Володимир Гройсман

Зараз 80% українських пенсіонерів живуть за межею бідності

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман обіцяє підвищити пенсії з жовтня. Про це він сказав під час засідання Кабінету міністрів, презентуючи план дій уряду на 2017 рік і середньостроковий план пріоритетних дій до 2020 року.

«Сьогодні я кажу абсолютно об'єктивно: при проведенні пенсійної реформи, яку буде пропонувати уряд, я гарантую, що ми з 1 жовтня достатньо якісно підвищимо пенсії українцям, всім», – сказав Гройсман.

Він зазначив, що зараз 80% українських пенсіонерів живуть за межею бідності.

Гройсман сказав, що уряд знає, яким чином провести пенсійну реформу, яка буде справедливою і дозволить вийти на бездефіцитний Пенсійний фонд у середньостроковій перспективі.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів затвердив середньостроковий план пріоритетних дій уряду до 2020 року та план пріоритетних дій на 2017 рік.

Гройсман також заявив, що проведення в Україні найближчим часом реформи освіти, реформи охорони здоров’я та зміни пенсійної системи дозволить забезпечити економічне зростання вже у 2018 році.