Гройсман обіцяє, що скоро Україна стане енергонезалежною

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Володимир Гройсман

Починати блокаду в розпал опалювального сезону - це нечесно по відношенню до країни, заявив Гройсман

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що Україна подолає штучно створену кризу, пов'язану з блокадою поставок вугілля антрацитної групи. Про це він сказав, відкриваючи засідання Кабінету міністрів.

«Якими б не були випробування, і ми цю кризу переживемо, навіть якщо вона зроблена якимись українськими руками. Ситуація контрольована, і ми подолаємо штучну кризу, забезпечимо можливості розвитку промисловості, - сказав Гройсман. - Ми не дозволимо нікому, щоб 45-мільйонна країна страждала через чиїсь амбіції. Якщо патріоти України хочуть країні добра, вони повинні розуміти, що треба робити... А починати блокаду в розпал опалювального сезону - це нечесно по відношенню до країни».

Гройсман нагадав, що з 2014 року Україна регулярно переживає труднощі, які створює Росія військовою, економічною та енергетичною агресією. Однак всі ці роки уряд Арсенія Яценюка, а потім і новий уряд Володимира Гройсмана робили все необхідне, щоб мінімізувати наслідки такої агресії. «Ми йдемо далі для забезпечення енергонезалежності країни. У середньостроковій перспективі Україна буде енергонезалежною державою», - сказав Гройсман.

Нагадаємо, що 15 лютого Кабмін запровадив надзвичайні заходи в енергетиці у зв'язку із блокадою вивезення вугілля із непідконтрольних територій.

За даними «Укрзалізниці», через блокування руху поїздів на Донбасі Україна не отримала майже 240 тис. тонн енергетичного вугілля, а галузь зазнала 53,5 млн грн збитків.

Наразі керівникам областей доручили скласти графіки зменшення споживання світла.

Також стало відомо, кому не вимикатимуть світло через кризу в енергетиці.

Нагадаємо, міністр пояснив суть надзвичайного стану в енергетиці країни.

Президент Петро Порошенко жорстко розкритикував блокувальників Донбасу.

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