Гройсман обіцяє вчителям підтримку і хорошу зарплатню в 2018 році

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Володимир Гройсман Фото: Главком

Прем'єр запевнив, що й наступного року фінансування освіти буде гідним

Кабінет міністрів України продовжить підтримку вчителів і в наступному році. Про це сьогодні сказав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час святкування останнього дзвоника у Броварській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів №7 на Київщині.

«Я хочу запевнити усіх вчителів України, що й у наступному році ви отримаєте підтримку українського уряду і бюджету. Ми будемо інвестувати в освіту для того, щоби ви спокійно могли робити свою справу і вкладати все найкраще в цих прекрасних молодих людей. Тому що вони - реальність сьогодення нашої країни і майбутнє. І від того, наскільки вони будуть конкурентними, наскільки вони будуть освіченими, буде залежати наскільки буде успішною наша прекрасна країна», — наголосив прем’єр.

Він зазначив, що саме в 2017 році уряд ухвалив рішення про зростання заробітної плати для українського вчителя.

«І ми її збільшили майже на 50%. Такого різкого підвищення ще не було ніколи, але це не є достатнім для того, щоб ми нарешті повернули повагу до вчительської професії», — сказав голова уряду.

Гройсман підкреслив, що для уряду і для нього особисто дуже важливо повертати довіру, повертати повагу до української освіти, а це «можливо зробити, коли ми дамо належне українському вчителю».

Джерело: УНН