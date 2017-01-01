Гройсман очолив корупцію на «Укрзалізниці» - нардеп



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Віталій Купрій

Нардеп висловив думку, що глава правління УЗ, поляк Войцех Балчун зараз знаходиться «не на своєму місці»

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман взяв на себе повну відповідальність за факти корупції в ПАТ «Укрзалізниця» після його перепідпорядкування уряду, вважає народний депутат Віталій Купрій, член комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.

«Гройсман очолив корупцію на «Укрзалізниці». Відповідально заявляю, що без його відома жодна схема на УЗ не працює. Я йому пишу звернення, вимагаю проведення розслідувань, але відповідей немає», - сказав нардеп на прес-конференції в середу.

За його словами, Гройсман домовився з братами Дубневичами (члени комітету з транспорту - ред.) про те, «як далі дерибанити це держпідприємство».

«Зараз фактично сам прем'єр-міністр перебуває в цій темі», - констатував Купрій.

При цьому нардеп висловив думку, що глава правління УЗ, поляк Войцех Балчун зараз знаходиться «не на своєму місці».

«Він увійшов у змову з прем'єр-міністром і людьми з парламентського комітету, які ляльководять ним. Він повністю їм підпорядковується. Ситуацію потрібно негайно міняти», - підкреслив Купрій.

Народний депутат також повідомив, що масштаби корупції на «Укрзалізниці» продовжують залишатися «шаленими», і при цьому НАБУ, ГПУ, МВС, СБУ не діють.

«Я почав розслідувати діяльність Дубневичів рік тому. 30 березня 2016 року в тендері УЗ перемогла «Корпорація КРТ», тоді як пропозиції інших постачальників на 57 млн грн незаконно відхилили», - розповів він.

Джерело: РБК-Україна