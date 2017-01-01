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    Гройсман очолив корупцію на «Укрзалізниці» - нардеп

    • Сьогодні, 10:10
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    Віталій Купрій
    Віталій Купрій

    Нардеп висловив думку, що глава правління УЗ, поляк Войцех Балчун зараз знаходиться «не на своєму місці»

    Прем'єр-міністр Володимир Гройсман взяв на себе повну відповідальність за факти корупції в ПАТ «Укрзалізниця» після його перепідпорядкування уряду, вважає народний депутат Віталій Купрій, член комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.

    «Гройсман очолив корупцію на «Укрзалізниці». Відповідально заявляю, що без його відома жодна схема на УЗ не працює. Я йому пишу звернення, вимагаю проведення розслідувань, але відповідей немає», - сказав нардеп на прес-конференції в середу.

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    За його словами, Гройсман домовився з братами Дубневичами (члени комітету з транспорту - ред.) про те, «як далі дерибанити це держпідприємство».

    «Зараз фактично сам прем'єр-міністр перебуває в цій темі», - констатував Купрій.

    При цьому нардеп висловив думку, що глава правління УЗ, поляк Войцех Балчун зараз знаходиться «не на своєму місці».

    «Він увійшов у змову з прем'єр-міністром і людьми з парламентського комітету, які ляльководять ним. Він повністю їм підпорядковується. Ситуацію потрібно негайно міняти», - підкреслив Купрій.

    Народний депутат також повідомив, що масштаби корупції на «Укрзалізниці» продовжують залишатися «шаленими», і при цьому НАБУ, ГПУ, МВС, СБУ не діють.

    «Я почав розслідувати діяльність Дубневичів рік тому. 30 березня 2016 року в тендері УЗ перемогла «Корпорація КРТ», тоді як пропозиції інших постачальників на 57 млн грн незаконно відхилили», - розповів він.

    Джерело: РБК-Україна

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