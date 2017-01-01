Гройсман піддався на російську провокацію прямо на засіданні уряду?

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Володимир Гройсман

Оточення Гройсмана відреагувало на відео, опубліковане на проросійському сайті

Вчора, на засіданні Кабінету міністрів України прем'єр-міністр Володимир Гройсман публічно відреагував на російську провокацію. Гройсман звернув увагу міністра енергетики Ігоря Насалика на відео нібито гірників, яке опублікував проросійський інформаційний ресурс «Харьков Новостное агентство», з пропозицією дати можливість їм покерувати шахтою.

«У мене є пропозиція по цій шахті (Бужанська шахта, - ред.), я робив навіть перепост у себе на Фейсбуці тому, що я почув заяву голови, що говорить, і потім голови обласної адміністрації. Якщо він (чоловік, який виступає на відео - ред.) знає, як добувати вугілля групи А, то, можливо, запропонуйте йому управління тієї шахтою, на якій він виступав. Якщо людина знає, як зробити, а не просто говорить про це. Запропонуйте йому взяти в управління або нехай він рекомендує, кого призначити на керівника цієї шахти. Якщо у нього вийде, то він може претендувати на посаду міністра вугільної промисловості», - цитує прем'єра сайт depo.ua (входить в медіа-холдинг Картель, підконтрольний народному депутату Вадиму Денисенко з найближчого оточення прем'єра).

Нагадаємо, проросійський інформаційний ресурс «Харьков Новостное агентство» опублікував відео, як нібито гірники шахти Бужанська в Волинської області на чолі з бізнесменом Максимом Иванищевим звернулися до уряду і розповіли, як країні вийти з енергетичної кризи і впоратися без вугілля ЛДНР.