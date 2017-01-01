Гройсман погрожує ліквідувати неефективні митниці

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Глава уряду заявив, що подолає корупцію на всіх митницях країни

Кабінет міністрів України ліквідує неефективні митниці.

Про це сказав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман у четвер під час щорічної інвестиційної конференції.

«Ми подолаємо корупцію на всіх митницях нашої країни. Ми забезпечимо реформування митниці. Ми ліквідуємо неефективні митниці», – наголосив він.

За його словами, буде створено умови для якісної конкуренції.

Гройсман наголосив, що так званий сірий імпорт, який міг би завестися в Україну за заниженими параметрами, він знищує не тільки надходження до бюджету, а й конкурентне поле нашої країни, яка виробляє аналогічну продукцію.