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    Гройсман погрожує ліквідувати неефективні митниці

    • Сьогодні, 10:01
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    Глава уряду заявив, що подолає корупцію на всіх митницях країни

    Кабінет міністрів України ліквідує неефективні митниці.

    Про це сказав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман у четвер під час щорічної інвестиційної конференції.

    «Ми подолаємо корупцію на всіх митницях нашої країни. Ми забезпечимо реформування митниці. Ми ліквідуємо неефективні митниці», – наголосив він.

    За його словами, буде створено умови для якісної конкуренції.

    Гройсман наголосив, що так званий сірий імпорт, який міг би завестися в Україну за заниженими параметрами, він знищує не тільки надходження до бюджету, а й конкурентне поле нашої країни, яка виробляє аналогічну продукцію.

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