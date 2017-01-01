Гройсман похизувався, що зупинив падіння економіки
- Сьогодні, 11:47
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Прем'єр переконує, що йому вдалося вгамувати інфляцію
Минулого року Кабінет Міністрів зупинив падіння економіки та вивів країну на економічне зростання. Про це під час звіту уряду заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.
«Нам вдалося зупинити глибинні економічні проблеми і забезпечення економічне зростання. Якщо ми бачили і відчували економічне падіння включно з 2015 роком, то в 2016 році нам вдалося забезпечити з другого півріччя більш серйозне зростання, яке дорівнювало 2,2% щодо минулого року. А у четвертому кварталі було зростання ВВП на рівні 4,7%. Це означає, що наша економіка почала вставати з колін», – сказав він.
Гройсман додав, що вдалося вгамувати й інфляцію, яка у 2015 році була 43%, а в 2016 році – стала 12,4%. За його словами, відбувається зростання по всіх секторах економіки. Тому можливо буди підвищити соціальні стандарти.
Як повідомлялось, Міжнародний валютний фонд задоволений ходом переговорів з українською стороною про черговий транш.