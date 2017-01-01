Гройсман похизувався, що зупинив падіння економіки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Гройсман

Прем'єр переконує, що йому вдалося вгамувати інфляцію

Минулого року Кабінет Міністрів зупинив падіння економіки та вивів країну на економічне зростання. Про це під час звіту уряду заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

«Нам вдалося зупинити глибинні економічні проблеми і забезпечення економічне зростання. Якщо ми бачили і відчували економічне падіння включно з 2015 роком, то в 2016 році нам вдалося забезпечити з другого півріччя більш серйозне зростання, яке дорівнювало 2,2% щодо минулого року. А у четвертому кварталі було зростання ВВП на рівні 4,7%. Це означає, що наша економіка почала вставати з колін», – сказав він.

Гройсман додав, що вдалося вгамувати й інфляцію, яка у 2015 році була 43%, а в 2016 році – стала 12,4%. За його словами, відбувається зростання по всіх секторах економіки. Тому можливо буди підвищити соціальні стандарти.

Як повідомлялось, Міжнародний валютний фонд задоволений ходом переговорів з українською стороною про черговий транш.