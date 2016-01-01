Гройсман похвалився: Європа дасть 620 млн. євро в кредит

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Кредитні кошти використають також для аграрної сфери, підтримки малого та середнього бізнесу та українських вузів

На модернізацію української залізниці будуть виділені близько 620 млн євро. Про це повідомив сьогодні на своїй сторінці у Facebook прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

Кошти, які отримає Україна від європейського інвестиційного банку дають можливість також модернізувати аграрну логістичну інфраструктуру тапокращити енергоефективность українських ВНЗ.

«Укладені сьогодні з Європейським інвестиційним банком Меморандум про співпрацю та інші чотири угоди дають можливість залучити 620 млн євро! кредитних ресурсів на модернізацію української залізниці та аграрної логістичної інфраструктури, покращення енергоефективності окремих українських вищих навчальних закладів, а також на фінансово-банківську підтримку малих і середніх підприємств у державі», - зазначив Володимир Гройсман.

Нагадаємо, Україна і Європейський Союз підписали угоду про фінансування програми «Підтримка комплексного реформування державного управління в Україні». Підписання відбулося в рамках засідання Ради асоціації Україна-ЄС у понеділок у Брюсселі. Загальний обсяг бюджетної підтримки з боку ЄС для реалізації програми становить 104 млн євро.