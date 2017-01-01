Гройсман похвалився, що зростання зарплат в Україні нарешті випереджає ріст цін

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Володимир Гройсман

Cередня зарплата штатного працівника в Україні в березні становила майже 7 тис гривень

Середня зарплата штатного працівника в Україні в березні 2017 року становила 6 тис 752 грн. Про це у Facebook написав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, додавши, що зростання зарплат наразі випереджає ріст цін.

«Добра новина. За даними Держстату, середня зарплата штатного працівника в Україні в березні 2017 становила 6752 гривні. Це вдвічі більше за мінімальну зарплату і на 8,7% більше за показник лютого. Такий ріст цілком відповідає росту промислового виробництва, яке в березні зросло на понад 8%», - повідомив Гройсман.

Доходи українців зросли на понад 37%, додав прем'єр.

«Показник інфляції за цей період становив біля 15%. Можемо сміливо говорити, що зростання зарплат нарешті випереджає ріст цін», - похвалися очільник уряду.

Нагадаємо, з 1 травня 2017 року відбулося збільшення прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 1684 грн.