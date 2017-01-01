Гройсман поїхав до Ізраїлю

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Візит Володимира Гройсмана до Ізраїлю

Візит Гройсмана до Ізраїлю планувався ще в кінці грудня 2016 року, але був скасований

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман разом із дружиною у понеділок розпочав офіційний візит до Ізраїлю. Про це повідомляє прес-служба уряду.

У рамках візиту Гройсман проведе низку переговорів з лідерами держави та представниками бізнесу, серед ключових тем – запровадження в Україні передового ізраїльського досвіду в сфері агровиробництва та реформи системи охорони здоров’я, налагодження співпраці у галузі високих технологій.

Зокрема, передбачені зустрічі Володимира Гройсмана з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху, президентом Ізраїлю Реувеном Рівлином та спікером Кнесету Юелем Едельштейном. Також прем’єр України зустрінеться з міністром сільського господарства Ізраїлю Урі Аріелєм та відвідає Науково-дослідний центр Міністерства сільського господарства та розвитку сільських території «Волкані».

За результатами переговорів буде підписана низка двосторонніх документів – Меморандум про співробітництво між міністерствами охорони здоров’я України та Ізраїлю, Меморандум про обмін статистичними даними між митними адміністраціями України та Держави Ізраїль, Спільна Декларація між Кабінетом міністрів України та Урядом Держави Ізраїль про співробітництво у сфері запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків, а також Імплементаційний протокол до Угоди між Урядом Держави Ізраїль та Кабінетом міністрів України про тимчасове працевлаштування українських працівників в окремих галузях на ринку праці Держави Ізраїль.

Крім того, запланована зустріч Гройсмана з діловими колами, керівництвом Центру «Тева» та керівниками провідних ізраїльських компаній у сфері біомедичної інженерії та представниками української громади Ізраїлю.

Нагадаємо, 23 грудня 2016 року Рада Безпеки ООН прийняла резолюцію, в якій ідеться про те, що створення Ізраїлем поселень на окупованій палестинській території «не має юридичної сили і є кричущим порушенням міжнародного права». Її підтримали 14 з 15 членів Радбезу, в тому числі Україна. США утрималися, але при цьому не скористалися своїм правом вето.

Ізраїль у відповідь скасував візит прем’єра України Володимира Гройсмана, який планувався на 27-28 грудня 2016 року. МЗС України викликав посла Ізраїлю для пояснень.

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