Гройсман показав, хто програє від медичної реформи

Серед тих, хто «постраждає« від мед реформи зазначені фармацевтична та аптечні мафії

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман напередодні голосування у Верховній Раді законопроекту про реформу охорони здоров’я показав, чому її намагатимуться дискредитувати.

Так урядовець у Facebook розмістив інфографіку, у якій проілюстровані плюси медичної реформи та зазначено хто при цьому «програє».

Так, серед тих, хто «постраждає« від мед реформи зазначені фармацевтична та аптечні мафії, хабарники лікарі та викладачі, фармацевтичні лобісти та колишні функціонери, які утримували «стіни та ліжка».

«На цьому тижні важливе голосування у Верховній Раді щодо розгляду базових для реформи охорони здоров'я законів. Сподіваюсь, воно буде результативним. Щоб українці жили довше, потрібно починати довгоочікувані зміни у цій сфері», – написав прем'єр.