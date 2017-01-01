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    Гройсман пообіцяв до кінця року підвищити пенсії військовим

    • Сьогодні, 04:49
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    Володимир Гройсман
    Володимир Гройсман

    Для підвищення та осучаснення пенсій військовим необхідно прийняти відповідний закон

    Уряд до кінця року забезпечить підвищення і осучаснення пенсій військовим-пенсіонерам після ухвалення парламентом проекту закону пенсійної реформи.

    На цьому наголосив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман в ефірі телеканалу «1+1».

    «У нас є особлива група пенсіонерів - військові пенсіонери. Я з ними зустрічався не один раз і вони справедливо сьогодні ставлять питання, що ті, хто пізніше вийшов на пенсію, мають кращу пенсію, ніж ті, хто вийшов раніше, а всі були військовими», - зазначив Гройсман.

    «Я гарантую, що до кінця року ми це питання вирішимо після прийняття закону (проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення пенсій») - це підвищення і осучаснення пенсій військовим-пенсіонерам», - додав він.

    Нагадаємо, в четвер ввечері Гройсман запропонував внести у Раду резолюцію про недовіру уряду.

    Джерело: Укрінформ

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