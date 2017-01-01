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Володимир Гройсман

Гройсман пообіцяв збільшити фінансування програми «Доступні ліки»

Бюджет розпочатої у квітні поточного року державної програми «Доступні ліки», яка передбачає забезпечення препаратами хворих астмою, діабетом і серцево-судинними захворюваннями, буде збільшено до 750 млн гривень. Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман в ефірі каналу «112 Україна».

«Ми взяли прозору систему, яка працює на Заході, і впровадили її в Україні. Ми знаємо проблемні питання, над цим працюємо. Додатково виділили 250 млн грн - до кінця року буде 750 млн грн щоб нам вистачило», - сказав Гройсман. Він підкреслив, що проблемні питання в реалізації Держпрограми «Доступні ліки» є.

«Ми працюємо тільки місяць, це, звісно, важко, адже і аптечні мережі дивляться. Але я гарантую, є гроші, ми побудували систему, і вона буде працювати», - підкреслив він.

Раніше Гройсман заявив, що урядовий проект пенсійної реформи в Україні передбачатиме підвищення мінімального страхового стажу для отримання пенсії до 25 років.

Джерело: РБК-Україна