Гройсман: Постачанню вугілля з непідконтрольних територій немає альтернативи

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9 млн тонн вугілля групи «А», який використовується на ТЕС, видобувається на непідконтрольній території, зазначив Гройсман

Отриманню вугілля з непідконтрольних територій на Донбасі на даний момент немає альтернативи.

Про це прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив в ефірі одного з телеканалів, відповідаючи на питання про блокаду залізничного сполучення з неконтрольованою частиною Луганської області.

«Це наша земля, це наші надра, всі підприємства зареєстровані на українській землі – нашій, контрольованій і я не бачу сьогодні іншого варіанту, окрім як отримувати це вугілля. Все інше, це необхідно нам робити модернізацію, потрібно переходити на інші види вугілля, потрібно робити багато інших речей, але це все займає час, а люди хочуть сьогодні включити світло, сьогодні підігріти їжу, сьогодні користуватися побутовою технікою», – сказав прем’єр.

За його словами, Україна споживає 24 млн тонн енергетичного вугілля, 9 млн тонн вугілля групи «А», який використовується на ТЕС, видобувається на непідконтрольній території.

«Необхідно на всі речі дивитися абсолютно відкрито і якщо хтось радіє, що він перекрив українцям електроенергію – я дуже цим занепокоєний і хочу підкреслити – ми зробимо все для того, щоб вугілля в Україні було досить для потреб населення і виробництва електроенергії», – сказав Гройсман.

Джерело: Інтерфакс-Україна