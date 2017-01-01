Гройсман повідомив, коли замінять Супрун

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Володимир Гройсман

Прем'єр-міністр зазначив, що кандидатуру глави МОЗ має визначити коаліція

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман пообіцяв внести до сесійної зали кандидатуру міністра охорони здоров'я, щойно її визначить коаліція. Про це він заявив під час години запитань до уряду в парламенті.

«Наразі консультації тривають. Як тільки кандидатуру буде визначено, я внесу її до сесійної зали», – зазначив Гройсман.

Нагадаємо, що Уляна Супрун із серпня минулого року виконує обов’язки міністра охорони здоров’я.

У фракції БПП розкритикували главу МОЗ Уляну Супрун.

Джерело: УНН