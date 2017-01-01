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    Гройсман повідомив, коли замінять Супрун

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    Володимир Гройсман
    Володимир Гройсман

    Прем'єр-міністр зазначив, що кандидатуру глави МОЗ має визначити коаліція

    Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман пообіцяв внести до сесійної зали кандидатуру міністра охорони здоров'я, щойно її визначить коаліція. Про це він заявив під час години запитань до уряду в парламенті.

    «Наразі консультації тривають. Як тільки кандидатуру буде визначено, я внесу її до сесійної зали», – зазначив Гройсман.

    Нагадаємо, що Уляна Супрун із серпня минулого року виконує обов’язки міністра охорони здоров’я.

    У фракції БПП розкритикували главу МОЗ Уляну Супрун.

    Джерело: УНН

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