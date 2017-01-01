Гройсман прибув до Туреччини з офіційним візитом

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Після зустрічі глав урядів України та Туреччини заплановано підписання двосторонніх документів

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман у вівторок розпочав офіційний візит до Турецької Республіки.

Про це повідомляється на Урядовому порталі.

«Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман у вівторок розпочав офіційний візит до Турецької Республіки», - йдеться у повідомленні.

Програмою візиту передбачено, що 14 березня Прем’єр-міністр зустрінеться з Президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом, Прем’єр-міністром Турецької Республіки Біналі Йилдиримом, а також Спікером Великих Національних Зборів Туреччини Ісмаїлом Кахраманом.

Після зустрічі глав урядів України та Туреччини заплановано підписання двосторонніх документів. Зокрема щодо в'їзду до країн за ID-картками.

У середу, 15 березня, Володимир Гройсман перебуватиме з візитом у Стамбулі, де ознайомиться з роботою місцевого технопарку, візьме участь в Українсько-турецькому бізнес-форумі та зустрінеться з українською та кримськотатарською громадами у Турецькій Республіці.