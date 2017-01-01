Гройсман привітав українських боксерів з перемогами



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Гройсман

Глава уряду привітав Усика, Гвоздика та Ломаченка

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман привітав українських боксерів Олександра Усика, Олександра Гвоздика та Василя Ломаченка з перемогами у поєдинках, які вони здобули сьогодні вночі. Про це прем’єр написав на своїй сторінці у Facebook.

«Чудовий ранок для українських боксерів — три поєдинка і 3 впевнених перемоги за українцями!Щиро вітаю Чемпіонів Олександра Усика, Олександра Гвоздика та Василя Ломаченка. Так тримати! Слава Україні!», — написав Гройсман.

Як повідомлялось, український боксер та чемпіон WBO у другій напівлегкій вазі Василь Ломаченко захистив свій титул у поєдинку проти американця Джейсона Соси. Крім того, Олександр Усик захистив титул чемпіона світу з боксу за версією WBO у першій важкій вазі в бою проти американця Майкла Хантера, здобувши перемогу у 12-тираундовому поєдинку за одноголосим рішенням суддів.