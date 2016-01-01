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    Гройсман про підготовку до «Євробачення»: все йде за планом

    • Сьогодні, 20:17
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    Євробачення-2017
    Євробачення-2017

    Гройсман провів нараду з питань підготовки до «Євробачення»

    У четвер, 22 грудня, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман провів робочу нараду з питань підготовки до проведення у 2017 році пісенного конкурсу «Євробачення». Про це повідомляє прес-служба Кабміну.

    Учасники наради обговорили питання розробки та прийняття необхідних нормативно-правових актів, творчу концепцію, місце та офіційні локації проведення «Євробачення», заходи із забезпечення безпеки під час підготовки та проведення пісенного конкурсу тощо.

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    Гройсман зазначив, що підготовка до пісенного конкурсу йде в плановому режимі та закликав усіх відповідальних осіб до ефективної співпраці заради успішного проведення конкурсу.

    У нараді взяли участь віце-прем'єр-міністри України В'ячеслав Кириленко, Павло Розенко та Володимир Кістіон, міністр культури України Євген Нищук, київський міський голова - голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко, голова Державного комітету телебачення і радіомовлення України Олег Наливайко.

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