Гройсман про підготовку до «Євробачення»: все йде за планом
- Сьогодні, 20:17
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Гройсман провів нараду з питань підготовки до «Євробачення»
У четвер, 22 грудня, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман провів робочу нараду з питань підготовки до проведення у 2017 році пісенного конкурсу «Євробачення». Про це повідомляє прес-служба Кабміну.
Учасники наради обговорили питання розробки та прийняття необхідних нормативно-правових актів, творчу концепцію, місце та офіційні локації проведення «Євробачення», заходи із забезпечення безпеки під час підготовки та проведення пісенного конкурсу тощо.
Гройсман зазначив, що підготовка до пісенного конкурсу йде в плановому режимі та закликав усіх відповідальних осіб до ефективної співпраці заради успішного проведення конкурсу.
У нараді взяли участь віце-прем'єр-міністри України В'ячеслав Кириленко, Павло Розенко та Володимир Кістіон, міністр культури України Євген Нищук, київський міський голова - голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко, голова Державного комітету телебачення і радіомовлення України Олег Наливайко.