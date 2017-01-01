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    Гройсман про плани уряду підвищити ціну на газ: Це абсолютна брехня

    • Сьогодні, 16:23
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    Подорожчання газу
    Подорожчання газу

    Гройсман заявив, що інформація про намір уряду підвищити ціну на газ до 8,5 тис. грн не відповідає дійсності

    Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що Кабінет міністрів не має жодних планів із підвищення цін на газ для споживачів, і заяви деяких політиків з цього приводу не відповідають дійсності. Про це він сказав, відповідаючи на запитання журналістів у Тернопільській області.

    Зокрема, коментуючи інформацію про нібито плани уряду підвищити ціну на газ з 1 жовтня до 8,5 тис. грн, глава уряду заявив: «Чув інформацію, що уряд збирається підняти ціну на газ до 8,5 тис. грн. Хочу підкреслити, що це жодним чином не відповідає дійсності. Це абсолютна брехня».

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    Як повідомлялося, газ для населення в Україні з 1 квітня подорожчав до 6,9579 тис. грн за один кубометр. З 1 травня 2016 року по 31 березня 2017 року ціна на кубометр газу для населення становила 6,879 тис. грн. 

    Джерело: Укрінформ

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