Гройсман про плани уряду підвищити ціну на газ: Це абсолютна брехня

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Подорожчання газу

Гройсман заявив, що інформація про намір уряду підвищити ціну на газ до 8,5 тис. грн не відповідає дійсності

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що Кабінет міністрів не має жодних планів із підвищення цін на газ для споживачів, і заяви деяких політиків з цього приводу не відповідають дійсності. Про це він сказав, відповідаючи на запитання журналістів у Тернопільській області.

Зокрема, коментуючи інформацію про нібито плани уряду підвищити ціну на газ з 1 жовтня до 8,5 тис. грн, глава уряду заявив: «Чув інформацію, що уряд збирається підняти ціну на газ до 8,5 тис. грн. Хочу підкреслити, що це жодним чином не відповідає дійсності. Це абсолютна брехня».

Як повідомлялося, газ для населення в Україні з 1 квітня подорожчав до 6,9579 тис. грн за один кубометр. З 1 травня 2016 року по 31 березня 2017 року ціна на кубометр газу для населення становила 6,879 тис. грн.

Джерело: Укрінформ