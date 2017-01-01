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    Гройсман про снігопад і знеструмлення: Все під контролем

    • Сьогодні, 11:40
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    Володимир Гройсман&nbsp;
    Володимир Гройсман 

    У Дніпрі, в Харкові, в Запорізькій області, в інших областях ситуація є контрольованою, - глава уряду

    Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що у всіх областях України комунальні служби справляються з наслідками негоди. Про це він заявив сьогодні на засіданні уряду.

    «У Дніпрі, в Харкові, в Запорізькій області, в інших областях ситуація є контрольованою. Хоча ми розуміємо і пониженням температури і надмірні опади приносять клопіт для людей. Навіть в Дніпрі було прийнято рішення відмінити занятті в загальноосвітніх школах. Влада на місцях роботу організувала, дуже важливо, щоб надали належні умови роботи опалення в закладах освіти. Як мене проінформували керівники з місць, ситуація є контрольованою», - зазначив він.

    За даними глави уряду, станом на сьогодні, знеструмленими залишаються 150 населених пунктів. «Всі бригади обленерго працюють і найближчим часом ситуація буде вирішена», - зазначив глава уряду.

    Раніше синоптики прогнозували мокрий сніг на сході, півдні та в центральних областях України.

    Очікується, що циклон піде з України вже під кінець доби.

    Через снігопади закрили школи в Дніпрі. 

    У аеропорті «Бориспіль» скасували низку рейсів.

    У Миколаєві оголосили штормове попередження.

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