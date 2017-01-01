Гройсман про снігопад і знеструмлення: Все під контролем



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Гройсман

У Дніпрі, в Харкові, в Запорізькій області, в інших областях ситуація є контрольованою, - глава уряду

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що у всіх областях України комунальні служби справляються з наслідками негоди. Про це він заявив сьогодні на засіданні уряду.

«У Дніпрі, в Харкові, в Запорізькій області, в інших областях ситуація є контрольованою. Хоча ми розуміємо і пониженням температури і надмірні опади приносять клопіт для людей. Навіть в Дніпрі було прийнято рішення відмінити занятті в загальноосвітніх школах. Влада на місцях роботу організувала, дуже важливо, щоб надали належні умови роботи опалення в закладах освіти. Як мене проінформували керівники з місць, ситуація є контрольованою», - зазначив він.

За даними глави уряду, станом на сьогодні, знеструмленими залишаються 150 населених пунктів. «Всі бригади обленерго працюють і найближчим часом ситуація буде вирішена», - зазначив глава уряду.

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