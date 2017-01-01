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    Гройсман прокоментував ініціативу урядовців взяти на поруки Мартиненка

    • Сьогодні, 14:04
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    Володимир Гройсман
    Володимир Гройсман

    Глава Кабміну: Рішення про поруки екс-нардепа було командне, колективне, політичне

    Прем'єр-міністр Володимир Гройсман не засуджує ініціативи міністрів про взяття на поруки колишнього народного депутата Миколи Мартиненка. Про це глава уряду сказав під час брифінгу, який транслював «Главком». Захід проходив у Харкові, де він провів зустріч з мерами міст.

    «На мою думку, цей крок урядовців абсолютно свідомий. У мене немає жодного застереження щодо такого кроку. Я вважаю, це було командне, колективне, політичне рішення. Я вважаю, вони мають право вчиняти так, і це абсолютно нормальний крок», - зазначив глава українського уряду.

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    Гройсман прокоментував ініціативу урядовців взяти на поруки Мартиненка
    Гройсман прокоментував ініціативу урядовців взяти на поруки Мартиненка
    Гройсман прокоментував ініціативу урядовців взяти на поруки Мартиненка
    Гройсман прокоментував ініціативу урядовців взяти на поруки Мартиненка
    Гройсман прокоментував ініціативу урядовців взяти на поруки Мартиненка
    Гройсман прокоментував ініціативу урядовців взяти на поруки Мартиненка

    Мартиненка затримали 20 квітня в Києві. За версією слідства, державне підприємство «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-народному депутатові, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам ДП у 2014–2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн дол. США (близько 486 млн грн).

    22 квітня Солом'янський районний суд Києва відмовився арештовувати Мартиненка. Натомість йому було обрано запобіжний захід у вигляді особистої поруки

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