Гройсман прокоментував ініціативу урядовців взяти на поруки Мартиненка

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Володимир Гройсман

Глава Кабміну: Рішення про поруки екс-нардепа було командне, колективне, політичне

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман не засуджує ініціативи міністрів про взяття на поруки колишнього народного депутата Миколи Мартиненка. Про це глава уряду сказав під час брифінгу, який транслював «Главком». Захід проходив у Харкові, де він провів зустріч з мерами міст.

«На мою думку, цей крок урядовців абсолютно свідомий. У мене немає жодного застереження щодо такого кроку. Я вважаю, це було командне, колективне, політичне рішення. Я вважаю, вони мають право вчиняти так, і це абсолютно нормальний крок», - зазначив глава українського уряду.

Мартиненка затримали 20 квітня в Києві. За версією слідства, державне підприємство «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-народному депутатові, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам ДП у 2014–2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн дол. США (близько 486 млн грн).

22 квітня Солом'янський районний суд Києва відмовився арештовувати Мартиненка. Натомість йому було обрано запобіжний захід у вигляді особистої поруки.

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