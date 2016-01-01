Гройсман прокоментував ситуацію з ліцензією каналу «1+1»

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Глава уряду зазначив, що зараз загрози невидачі ліцензії каналу немає

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман негативно сприйняв інформацію про те, що канал «1+1» можуть позбавити ліцензії.є

Про це очільник Кабінету міністрів заявив журналістам, повідомляє «112 Україна».

«Так, я вчора отримав звернення телеканалу. Абсолютно негативно сприймаю навіть інформацію про те, що можуть бути якісь утиски», - наголосив він.

За словами Гройсмана, наразі необхідно, що Національна рада з питань телебачення та радіомовлення оприлюднила свою офіційну позицію у цьому питанні. При цьому він зазначив, що його проінформували про те, що зараз загрози невидачі ліцензії каналу немає.

«Якщо немає загрози, то будемо вважати, що було непорозуміння. Але якщо, не дай Бог, ми будемо бачити якісь проблеми, я не буду стояти осторонь, і чим зможу підтримати, завжди підтримаю. Я підтримую свободу слова в країні. Вважаю, що свобода слова настільки важлива, як повітря, тому що це дозволяє нам мінятися, бути відкритими», - підсумував Гройсман.

Нагадаємо, журналісти «1+1» опублікували відкритий лист до президента України Петра Порошенка, голови Верховної Ради Андрія Парубія та прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. У ньому йдеться про те, що канал можуть позбавити ліцензії.

Заступник голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим'юк заявила, що не бачить підстав для припинення мовлення цього каналу.

Голова Нацради Юрій Артеменко зазначив, що 1+1 може продовжувати роботу навіть за відсутності бланку ліцензії, відповідно до ухваленого рішення Нацради.