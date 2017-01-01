Гройсман просить Ізраїль визнати Голодомор геноцидом українського народу

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Пам'ятник жертвам Голодомору в Україні

Прем'єр Володимир Гройсман зустрівся з президентом Ізраїлю Реувеном Рівлином

Визнання Ізраїлем Голодомору 1932-1933 років актом геноциду українського народу має надзвичайно важливе значення для українського суспільства та двосторонніх відносин загалом. На цьому наголосив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час зустрічі з президентом Ізраїлю Реувеном Рівлином. Про це повідомляє прес-служба українського уряду.

Напередодні Гройсман обіцяв, що окремою темою розмови з керівництвом Ізраїлю буде питання визнання Голодомору геноцидом українського народу, що вже раніше обговорювалося із президентом Ізраїлю Реувеном Рівлином.

На початку переговорів прем’єр-міністр звернув увагу президента Ізраїлю на трагедію, яка спіткала український народ у минулому сторіччі - трагедію Голодомору. Він закликав ізраїльську сторону до поглибленого вивчення цього питання, що зробить можливим визнання цієї трагедії актом геноциду українського народу.

«Я думаю, що нам потрібно більш поглиблено вивчити цю проблему, щоб ми могли говорити про визнання цієї трагедії відносно українського народу. Якщо подивимося у глибину проблеми, то побачимо, що голод, який був штучно створений тим режимом, не вибирав національність. У сучасному світі маємо виявити усі трагедії, дати їм оцінку, зробити висновки для майбутніх поколінь», - наголосив Гройсман.

Він підкреслив, що трагедії Голодомору та Голокосту – споріднені, тому що політичні злочинні режими не були обмежені у можливості вбивати невинних людей.