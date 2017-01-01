Гройсман проситиме Ізраїль визнати Голодомор геноцидом українців

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Володимир Гройсман

Візит Гройсмана до Ізраїлю відбудеться 14-16 травня

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час майбутнього візиту до Ізраїлю має намір підняти питання про визнання Голодомору 1932-33 рр. геноцидом українського народу.

«Обов’язково ми будемо це обговорювати. Я це обговорював, коли приїжджав керівник парламенту Ізраїлю, і з президентом Ізраїлю ми це обговорювали. Це важливе питання, ми повинні знайти взаєморозуміння, це дуже важливо для України. Важливо, щоб наші цінності були визнані в світі, що ті трагедії, які відбувалися, могли знайти відображення і підтримку в усьому цивілізованому світі, і ми за це будемо боротися. Ніякого іншого рішення немає», – переконаний прем’єр-міністр.

Також він розповів подробиці майбутнього візиту.

Як відомо, візит до Ізраїлю відбудеться 14-16 травня.

Раніше в ЗМІ повідомлялось, що Ізраїль відмовляється визнавати Голодомор геноцидом українського народу, оскільки не хоче псувати стосунків з Росією.

Нагадаємо, 23 грудня Рада безпеки ООН прийняла резолюцію, в якій ідеться, що створення Ізраїлем поселень на окупованій палестинській території «не має юридичної сили і є кричущим порушенням міжнародного права». Її підтримали 14 членів Радбезу, в тому числі Україна. США, які раніше блокували подібні проекти, утрималися.

Через цю ситуацію прем’єр Ізраїлю доручив знизити рівень робочих контактів з Україною. Крім того, Ізраїль скасував візит Гройсмана після голосування резолюції ООН.

Наразі за підсумками зустрічі дипломатів України і Ізраїлю в МЗС України було домовлено зробити все можливе для того, щоб запобігти підвищенню градусу дискусії в українському та ізраїльському суспільствах

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Джерело: 112 Україна