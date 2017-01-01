Гройсман провів засідання оперативного штабу в Авдіївці: ситуація складна, але контрольована

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Доручив соціальним службам відвідати усіх літніх людей і при необхідності забезпечити їх гарячим харчуванням

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман провів засідання оперативного штабу щодо врегулювання надзвичайних ситуацій в Авдіївці, в якому взяли участь віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко, міністр України з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш та голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін. Про це він повідомив на своїй сторінці в

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«Станом на зараз ситуація в місті складна, але повністю контрольована. Вдається зберігати тепло в будинках, проте відновлення постачань електроенергії неможливо без припинення вогню. Доручив соціальним службам відвідати усіх літніх людей і при необхідності забезпечити їх гарячим харчуванням», - каже прем'єр.

Згідно з повідомленням, прем'єр-міністр доручив голові Авдіївської ВЦА організувати роботу однієї школи, яка працює на твердому паливі, де б діти могли перебувати протягом світлового дня.

«Також відвідав пункт обігріву, який розгорнула Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Дав доручення в разі необхідності розгорнути додаткові місця для обігріву», - пише Гройсман.

Нагадаємо, через загострення ситуації в Авдіївці постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Прокопчук звернувся з листом до голови постійної ради ОБСЄ Клеменса Коя. Він закликав скликати нараду Ради для обговорення даного питання.

Окрім того, Прокопчук закликав держав–учасниць ОБСЄ активізувати тиск на Росію, аби змусити її зупинити ескалацію конфлікту на Донбасі і «запобігти жахливій гуманітарній катастрофі в регіоні».

«Ми наполягаємо на тому, щоб Російська Федерація взяла на себе відповідальність за виконання своїх зобов'язань і припинила свої агресивні дії в авдіївській промисловій зоні та на Донбасі в цілому. Режим припинення вогню і безпека вкрай необхідні для цивільного населення», – додає він.

Вже третю добу Авдіївка знаходиться під масованими обстрілами бойовиків. У місті, де немає світла, води та опалення, оголошено надзвичайний стан. На місці головою Донецької військово-цивільної адміністрації Павлом Жебрівським розгорнуто оперативний штаб, куди увійшли посадові особи ВЦА та силовики. Серед населення Авдіївки паніки немає.

Президент України Петро Порошенко сьогодні, 31 січня, збирає військовий кабінет Ради національної безпеки і оборони через загострення ситуації в районі Авдіївки.

За дві останні доби внаслідок загострення бойових дій під Авдіївкою загинуло семеро українських військових, ще 35 було поранено