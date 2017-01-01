Гройсман проводить засідання уряду



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кабмін розглядає низку соціальних питань

Під головуванням прем’єр-міністра Володимира Гройсмана відбувається засідання Кабінету міністрів.

Уряд, зокрема, має розглянути проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання відпустки усиновлювачам при всиновленні дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування. Це питання стоїть у порядку денному засідання, оприлюдненому на урядовому порталі.

Міністри також мають затвердити порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті на фінансову підтримку заходів із залучення до роботи членів малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб в умовах експерименту. Окрім того, у порядку денному засідання – затвердження угоди з урядом Грузії про організацію прямого міжнародного залізнично-поромного сполучення через порти України і Грузії.

Учасники засідання мають розглянути зміни до порядку підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку.