Гройсман розказав, як отримати живі гроші замість субсидії

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За словами глави уряду, громадянам необхідно буде звернутися до управлінь соціального захисту

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман анонсував початок кампанії з монетизації зекономлених субсидій під час опалювального сезону 2016 / 2017 років. Відповідне відео він оприлюднив у себе в Facebook.

«Восени 2016 я обіцяв знайти механізми компенсації економії, яку українці забезпечили під час опалювального сезону. І таке рішення вже є. 1,5 млн. родин, які використовували газ та електроенергію для опалення своїх помешкань, і забезпечили економію у цьому опалювальному сезоні, отримають реальну компенсацію у розмірі до 700 грн. готівкою», - йдеться у підписі до відео.

«Важливо, щоб ви звернулись з листом до управлінь соціального захисту, де повідомили про таку економію. Для вас буде зроблений обов’язково перерахунок і ви готівкою отримаєте ці кошти. Це потрібно зробити з 1 липня до 1 вересня цього року», - сказав у відеозверненні голова уряду.

Раніше віце-прем'єр-міністр Павло Розенко заявив, що грошову виплату отримають ті споживачі-субсідіанти, які не використали всю норму нарахованих їм субсидій.

Раніше в уряді розповіли, коли субсидії будуть давати грошима.