Гройсман розказав, які зарплати отримують поліцейські та рятувальники

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Кабміну вдалось збільшити зарплати слідчих, спецпризначенців та патрульних майже вдвічі, - пишається глава уряду

Глава уряду Володимир Гройсман заявив, що Кабміну вдалось збільшити зарплати слідчих, спецпризначенців та патрульних майже вдвічі. Про це він заявив сьогодні на колегії Міністерства внутрішніх справ.

«У минулому році ми ухвалили рішення уряду про збільшення фінансування кримінального блоку - карний розшук, слідство упередження злочинів і технічне та матеріальне забезпечення. Зокрема, карному розшуку та слідчим підняли зарплати майже в 2 рази – з 5-6 тис. грн до 10-14 тис. У спецпідрозділі «КОРД» теж було 5-6 тис. грн, ми збільшили до 9-21 тис., дільничний отримував 3200 грн, тобто фактично сьогоднішню мінімальну зарплату, він отримує 7400 грн, патрульні - 8-10 тис. грн», - зазначив він.

Гройсман повідомив, що уряду вдалось покращити матеріальне забезпечення рятувальників.

«Нам вдалось в півтора-два рази збільшилось фінансування ДСНС. Ми збільшили фінансування на пожежне устаткування – в бюджеті передбачено 600 млн грн, і ми будемо фінансувати ДСНС без будь-яких застережень», - додав він.

Як повідомлялось, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков сьогодні під час засідання відомства виступав українською мовою.