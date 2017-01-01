Гройсман розповів, чому МВФ переніс розгляд питання про транш Україні

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МВФ перегляне макроекономічні показники України в 2017 році

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявляє, що рада директорів Міжнародного валютного фонду перенесла термін розгляду виділення Україні траншу кредиту для перегляду макропоказників країни.

Про це Гройсман сказав в ефірі телеканалу «Україна», передає «Інтерфакс-Україна».

«Знову таки для того, щоб оцінити й подивитися на те, які макроекономічні показники будуть в 2017 році. Я підкреслюю те, що це ще один виклик для мене, як прем'єр-міністра, щоб з ним впоратися», — сказав прем'єр.

Він зазначив, що якщо Україна втратить позиції у гірничо-металургійному комплексі, то це послабить економіку країни і необхідно буде переглянути прогнози макроекономічного розвитку на 2017 рік.