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    Гройсман розповів, чому МВФ переніс розгляд питання про транш Україні

    • Сьогодні, 22:19
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    МВФ перегляне макроекономічні показники України в 2017 році

    Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявляє, що рада директорів Міжнародного валютного фонду перенесла термін розгляду виділення Україні траншу кредиту для перегляду макропоказників країни.

    Про це Гройсман сказав в ефірі телеканалу «Україна», передає «Інтерфакс-Україна».

    «Знову таки для того, щоб оцінити й подивитися на те, які макроекономічні показники будуть в 2017 році. Я підкреслюю те, що це ще один виклик для мене, як прем'єр-міністра, щоб з ним впоратися», — сказав прем'єр.

    Він зазначив, що якщо Україна втратить позиції у гірничо-металургійному комплексі, то це послабить економіку країни і необхідно буде переглянути прогнози макроекономічного розвитку на 2017 рік.

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