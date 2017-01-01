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    Гройсман розповів, на що витратять конфіскований мільярд Януковича

    • Сьогодні, 11:09
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    <p>Прем'єр-міністр Володимир Гройсман</p> <p>Фото: Главком&nbsp;</p>

    Прем'єр-міністр Володимир Гройсман

    Фото: Главком 

    Перший транш так званих грошей Януковича вже потрапив на рахунки Державного казначейства

    Конфіскований мільярд екс-президента Віктора Януковича можуть витратити на обороноздатність та інфраструктуру.

    Про це прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив під час Години запитань до уряду, передає Еспресо.TV.

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    «Перший транш вже потрапив на рахунки Державного казначейства. Ми хочемо провести консультації з коаліцією, президентом, щоб визначитись у яких напрямках ці кошти ми можемо використати. Моє переконання - це питання оборони та інфраструктури», - заявив Гройсман.

    За його словами, інфраструктура може бути освітня, медична.

    «Це може бути будівництво доріг чи інших об'єктів інфраструктури. Це має дві складові: підвищення обороноздатності, покращення інфраструктури, а з іншого боку - це сприятиме розвитку національної економіки», - додав Гройсман.

    Як повідомлялося, 28 квітня стало відомо, що заарештовані майже 1,5 мільярдів доларів екс-президента Віктора Януковича і його команди будуть перераховані до держбюджету України. Пізніше генпрокурор Юрій Луценко заявив, що перерахування коштів завершилося. 

    Заступник генпрокурора України Євген Єнін також заявляв, що слідству відомо і про інші рахунки у справі президента-утікача.

    Віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко пообіцяв, що витратити конфісковані гроші передбачено на ремонт доріг, посилення соціальної, медичної, освітньої інфраструктури, розвиток програм енергозбереження та переведення об'єктів на енергозберігаючі технології, а також на соціальний захист бійців АТО.

    Як відомо, 24 травня генпрокурор Юріій Луценко відзвітує перед Радою. У звіті депутати очікують більше дізнатись також щодо так званих грошей Януковича.  

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