Гройсман розповів про ідею, що має об’єднати його з Макроном

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Володимир Гройсман

Гройсман вважає надважливим завданням зробити так, що Україна займала гідне місце на мапі Європи

На думку Прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, новообраний президент Франції Еммануель Макрон зробить великий внесок у розвиток своєї країни.

Про це прем'єр сказав у неділю ввечері в ефірі ICTV.

«Я на один місяць старший за президента Франції, а він - на один місяць молодше за мене. Але я вважаю, що це той вік, коли можна ще багато зробити. І я бажаю йому успіхів», - сказав Гройсман.

Він наголосив, що особисто для себе вважає надважливим завданням зробити так, що Україна займала гідне місце на мапі Європи та світу.

«Думаю, що це та ідея, яка має нас об’єднати», - додав глава уряду.

Раніше сьогодні Еммануель Макрон був офіційно проголошений президентом Франції. У своїй інавгураційній промові Еммануель Макрон заявив, що має намір об'єднати весь французький народ.