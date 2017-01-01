Гройсман розповів, про що спілкується з Ахметовим, Коломойським та Льовочкіним

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Володимир Гройсман

Прем’єр розказав, що розмовляє з олігархами нечасто

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час прес-конференції розповів, що час від часу спілкується з такими впливовими людьми, як олігархи Рінат Ахметов та Ігор Коломойський, а також Сергій Льовочкін та Ігор Кононенко.

«Час від часу я зустрічаюсь з названими вами людьми», - зазначив він, відповідаючи на запитання журналістів.

Гройсман зауважив, що «це відбувається не часто, це або парламент або будівля уряду».

«Спеціальних розмов щодо якихось речей не відбувається», - уточнив він.

Гройсман також почав переконувати, що він «ні від кого в країні незалежний» та що «наявність таких зустрічей ні на що не впливає».

Як повідомлялось, також Гройсман заявив, що його уряду вдалося здійснити все обіцяне та побороти кризу. Він також сказав, що склад уряду найближчим часом не зміниться.