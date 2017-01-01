Гройсман розповів, у якому віці українці зможуть вийти на пенсію

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Володимир Гройсман

Глава уряду поскаржився, що чверть працюючих українців не платять пенсійні внески.

Пенсійний вік для українських громадян залишиться незмінним, заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду, де він презентував проект пенсійної реформи.

«Нашим завданням було уникнути підвищення пенсійного віку. І ми це завдання виконали. Пенсійний вік залишається на рівні 60 років для людей, які мають стаж 25 років», - зазначив він.

Гройсман нагадав, що МВФ вимагав від України підвищення пенсійного віку. Глава уряду також розповів про те, що в Ізраїлі, де він побував на цьому тижні з офіційним візитом, пенсійний вік для жінок становить 62 роки, чоловіків - 67.

Гройсман також заявив, що чверть працюючих українців не платять пенсійні внески.

За словами глави уряду, внаслідок недоотримання пенсійних внесків в бюджеті Пенсійного фонду утворилася діра у розмірі 140 млн грн.

«25% занятого населення не сплачують ЄСПВ. Люди не сплачують в Пенсійний фонд, а потім при настанні пенсійного віку приходять і кажуть: «Дайте нам грош» Сьогодні у Пенсійному фонді за рахунок таких дій утворився дефіцит в 140 млн грн. Це кошти, які не повинні були утворитися як дефіцит, а повинні були бути направлені українським пенсіонерам», - сказав Гройсман.