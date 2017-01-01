Гройсман розповів, яке майбутнє чекає на Балчуна



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Гройсман

Ми оцінимо його (Балчуна) роботу, і далі ухвалимо рішення: або ми продовжуємо з ним контракт, або ні, - глава уряду

Рішення про продовження контракту з головою «Укрзалізниці» Войцехом Балчуном ухвалять після його річного звіту. Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час брифінгу в Харкові.

«Через місяць або декілька місяців у керівника «Укрзалізниці» буде річниця його роботи. Він абсолютно публічно прозвітує. Ми оцінимо його роботу, і далі ухвалимо рішення: або ми продовжуємо з ним контракт, або ні. Але це залежить не від мене, не від когось іншого. Це залежить від якості роботи, яка була проведена за рік», - зазначив він.

Як повідомлялось, міністр інфраструктури Володимир Омелян раніше висловив думку, що вирішення проблем «Укрзалізниці» потребує кадрових рішень від Кабміну: «Це проблеми управлінського характеру. Команда, на жаль, не дала необхідних результатів. Її звільнити треба було давно. Я сподіваюся, що цього місяця буде прийнято відповідні рішення на рівні Кабміну».

Як відомо, конфлікт між Омеляном та головою правління ПАТ «Укрзалізниця» Войцехом Балчуном триває вже давно. Омелян заявляв, що цей конфлікт завершиться приходом або нового міністра, або нового голови «Укрзалізниці».